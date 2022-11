Ensino Médio do Colégio COC revisou conteúdos para o vestibular da UFPR na madrugada do último sábado (22)

O vestibular para entrar em uma universidade é aguardado por muitos estudantes e educadores, com diversos cursos preparatórios e ensino personalizado em colégios da cidade, de outros estados e até países. Em Araucária, o preparo para passar no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) não é diferente, mas no Colégio COC Araucária, a equipe decidiu inovar a forma de ensino. Desde 2018, são realizados aulões de véspera de uma forma diferente e mais divertida: dentro de uma sala de cinema, sempre com temas que animam os estudantes. Neste ano, o aulão aconteceu no cinema UCI, no Shopping Palladium, em Curitiba, na madrugada do dia 22 de outubro. O tema deste ano foi “O Terror da Federal 2”, reeditando, de maneira criativa, a primeira edição.

Além dos professores fantasiados como personagens de filme de terror, os alunos assistiram a vídeos gravados previamente pela equipe com paródias de cenas dos clássicos e piadas regionais e internas dos professores dentro de sala de aula. O preparo e a realização envolveram mais de 50 profissionais da escola e o evento contou com a presença de mais de 200 alunos do Ensino Médio.

Durante as aulas, de 20 minutos cada, os professores elaboraram apresentações com dicas essenciais de cada disciplina, que geralmente caem no vestibular. Karl Weiand, professor de História há 7 anos no colégio, contou como elabora as apostas de prováveis temas na prova. “Em História, observo o contexto do que vem acontecendo no mundo nos últimos meses e faço a ligação com a matéria, como aniversário de datas importantes. Neste ano, por exemplo, um dos chutes foi o ano de 1922, que teve uma série de acontecimentos e completou 100 anos, e acabou caindo”. O professor acertou metade dos temas que caíram na primeira fase da prova, realizada no último domingo (23).

Ana Paula Queiroz, estudante do Terceirão 2022 no colégio, contou um pouco sobre sua experiência no aulão, no ano em que prestou vestibular. “Nós acompanhamos o trabalho e o empenho dos professores para fazer com que tudo saísse perfeito e, realmente, o colégio se empenha a cada ano pra progredir a qualidade das revisões. Depois do vestibular de domingo, mandei mensagem para alguns professores agradecendo pelas aulas e pelas dicas. As questões de Sociologia estavam completamente de acordo com a fala do professor Alessandro. Além do que, a prova de História, um dos meus pontos fracos, ficou mais clara depois das revisões certeiras do Karl”.

O estudante do Terceirão, Leonardo Felipe Hopata Machado, prestou vestibular para Administração e declara ter sido o melhor aulão que já assistiu: “Foi incrível! De longe, o maior já feito. A professora Jéssica, de Física, foi uma das que mais acertou os conteúdos, com praticamente metade da prova revisada no aulão”.

Em outra área do conhecimento, na Matemática, o professor Ivan Filho, o “Belezão”, explica como elaborou a apresentação, como outra forma de realizar a avaliação. “Além dos macetes para se lembrarem durante a prova, fazemos uma pesquisa dos conteúdos que caíram nos anos anteriores, elaborando um apanhado do que às vezes faz tempo que não cai, e acaba sendo importante chamar atenção para eles”.

O aulão contou com a participação de toda a equipe do colégio, de educadores a professores de todas as áreas, além de ex-alunos e até ex-professores, que se reencontraram e também puderam ajudar na produção, auxiliando os alunos em uma das fases mais importantes da vida escolar e, futuramente, profissional.