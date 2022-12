Entenda mais sobre a doença do personagem Monteiro, da novela Travessia

Herpes zoster, também conhecida como “cobreiro”, é uma doença que afeta a pele e os nervos, causada pelo mesmo vírus que provoca a catapora. É infecciosa e pode causar fortes crises de dor. Apesar de pouco conhecida, a doença ganhou atenção nos últimos dias porque está sendo abordada na novela Travessia, da Rede Globo. Na trama, o personagem Monteiro, interpretado pelo ator Ailton Graça, foi diagnosticado com herpes zoster.







A médica dermatologista adulto, Jessica Zanella, da Clínica São Vicente, diz que geralmente contraímos esse vírus durante a infância e ele fica inativado no nosso organismo. Porém, em situações que reduzem a imunidade do corpo, ele pode ser ativado e manifestar a doença.

“Ocorre principalmente em pessoas acima dos 50 anos, justamente pelo desbalanço da imunidade após essa idade. O quadro se caracteriza por lesões avermelhadas e com aspecto de ‘bolhinhas de água’ na pele, que seguem o trajeto de um nervo, de maneira a formar uma espécie de ‘caminho’. Essas lesões podem ter coceira ou, mais comumente, dor na região”, explica a médica.

Segundo ela, o tratamento é realizado com remédios antivirais e deve ser iniciado o mais precoce possível, para reduzir o tempo de lesões e as chances de sequelas. A duração média de um quadro é de 10 dias, mas pode ser mais prolongado se não tratado adequadamente.

O quadro pode evoluir para acometimento de outros órgãos em pacientes com déficit grave de imunidade, porém a complicação mais comum é a dor crônica no local, ou seja, mesmo após curar o quadro, a dor pode se manter durante anos. “A melhor forma de prevenir é fazendo uso de vacina anti herpes zoster, que está disponível nos serviços privados de vacinação”, diz a médica.

