No verão, é essencial redobrarmos alguns cuidados com a saúde. Além de evitarmos a desidratação, insolação e queimaduras na pele, existem outros cuidados que devem ser considerados, principalmente entre as pessoas diabéticas. Por exemplo: controle glicêmico, armazenamento adequado dos medicamentos e uma atenção especial à alimentação e à rotina diária.

A nutricionista Bruna Fernanda da Silva Kosciureski, especialista em emagrecimento, hipertrofia e qualidade de vida para todas as idades, declara que o verão é um período que demanda ajustes simples nos cuidados com a saúde, mas que são essenciais. “No calor, o corpo perde mais líquidos e sais minerais. Para quem tem diabetes, isso pode favorecer episódios de desidratação e descontrole da glicemia, muitas vezes sem que a pessoa perceba”, explica.

Pessoas diabéticas podem sentir os efeitos do calor de forma mais intensa, com tontura, fraqueza, cansaço excessivo e alterações glicêmicas, que podem surgir com mais facilidade. De acordo com a profissional, a desidratação pode concentrar a glicose no sangue. Outro fator do calor excessivo, é a dificuldade da percepção dos sintomas de hipo ou hiperglicemia, o que faz com que o monitoramento seja ainda mais indispensável.

Entenda os cuidados que pacientes diabéticos precisam aderir durante o verão
Nutricionista afirma que a ajuda da família e amigos é essencial

“Manter uma boa ingestão de líquidos é fundamental para o controle do diabetes durante o verão. A orientação é priorizar água ao longo do dia e evitar bebidas açucaradas ou alcoólicas. A hidratação adequada ajuda no equilíbrio da glicemia e no funcionamento do organismo como um todo. Água deve ser a principal escolha, mesmo quando não há sede”, reforça a nutricionista.

A alimentação não fica de fora e também deve ser adaptada, pois refeições muito pesadas e ricas em gorduras podem dificultar a digestão e impactar o controle da glicemia. A orientação é optar por refeições leves, com muita verdura, legumes, proteínas magras e frutas com baixo índice glicêmico, lembrando sempre de combinar frutas em porções adequadas com proteínas e fibras. É importante lembrar de manter os horários das refeições, mesmo durante passeios e viagens.

“Outro ponto de atenção no verão é o armazenamento correto da insulina e de outros medicamentos. O calor excessivo pode comprometer sua eficácia. A insulina não deve ser exposta ao sol ou a altas temperaturas. Em viagens, praia ou piscina, é importante usar bolsas térmicas adequadas e nunca deixar o medicamento dentro do carro”, alerta Dra. Bruna.

Família e amigos possuem um papel importante ao auxiliar nos cuidados com pessoas diabéticas, como ajudar a lembrar horários de refeições, incentivando a hidratação e respeitando as orientações alimentares. “O apoio de quem está por perto é essencial. Pequenas atitudes fazem grande diferença no dia a dia da pessoa com diabetes”, finaliza.

SERVIÇO

Edição n.º 1502. Victória Malinowski.