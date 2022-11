Entenda os principais perigos da diabetes e saiba como evitá-la

Descrita por profissionais da saúde como uma doença “silenciosa” e “perigosa”, estima-se que a diabetes atinja 16,8 milhões de brasileiros, o que coloca o Brasil na quinta posição mundial em número de portadores da doença, segundo dados da IDF (International Diabetes Federation). Só perde para a China que tem 116,4 milhões, Índia com 77 milhões, EUA com 31 milhões e Paquistão com 19,4 milhões. O médico ortopedista e traumatologista Dr Emerson Albertasse, que também é proprietário da Clínica São Vicente, afirma que o crescente aumento de sua incidência se deve a questões econômicas e culturais e acredita que o grande desafio dos profissionais da Medicina é estimular a melhor qualidade de vida das pessoas, no sentido de prevenir a doença.

O Diabetes Mellitus é caracterizado pela elevação persistente da glicose sanguínea. Isso pode ocorre devido a sua produção insuficiente ou por algum defeito em sua ação (resistência periférica a insulina). Temos dois tipos mais comuns: o DM tipo 1 e o DM tipo 2, além de outras formas menos comuns como decorrentes de tumores, defeitos genéticos, doenças endocrinológicas e induzidos por medicamentos. O DM tipo 1 é resultante da destruição das células beta pancreáticas (células essas responsáveis pela produção de insulina) por um processo imunológico. Já o DM tipo 2 decorre de uma ação inadequada na insulina no organismo, que passa a apresentar uma resistência periférica a insulina, e dessa resistência o indivíduo passa a precisar de uma quantidade cada vez maior de insulina para reduzir a sua glicemia, até que chega ao ponto que a produção não é mais suficiente e a glicemia sobe. Esse é o tipo mais comum, responsável por 90% dos DM.

“O DM tipo 1 por ser auto imune não tem relação com hábitos de vida, sendo comum em pessoas magras e jovens, já o DM tipo 2 tem íntima relação com a obesidade e o sedentarismo”, explica o médico.

Ele reforça que o Diabetes tipo 1 acomete principalmente as crianças e adultos jovens, porém pode ser desencadeado em qualquer fase da vida. Já o DM tipo 2 acomete principalmente pessoas acima dos 50 anos, entretanto, está cada vez mais comum essa incidência em pessoas mais jovens. “Diabetes vem do Grego e sua tradução literal é “perda excessiva de urina”, sendo este um dos sintomas mais precoces e típicos. Além de sede, emagrecimento, fome excessiva, fraqueza, sonolência entre outros. Temos alguns exames que permitem o rastreio da doença como a dosagem da glicemia de jejum, porém pode ser feita a medição da hemoglobina glicada, ou mesmo a dosagem seriada após sobrecarga de glicose”, diz Dr Emerson.

Como saber se sou diabético

A glicemia de jejum acima de 126 mg/dl já é considerada alterada. É importante que o diagnóstico seja realizado a partir de pelo menos duas dosagens em ocasiões diferentes e de preferência com métodos distintos. Isso para evitar erros diagnósticos que podem decorrer de uma alteração simplesmente transitória, ou um erro laboratorial.

“Importante ressaltar que há uma grande associação e susceptibilidade familiar, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2 do diabetes. O tratamento é realizado com medicamentos que agem no controle glicêmico. Essa ação se dá de várias formas, desde estímulo à produção de insulina, redução da absorção intestinal de glicose, redução da resistência periférica e mesmo a utilização direta de insulina”, orienta.

Se o diabetes não for tratado

Além do fator social no sentido de o paciente passar a ter uma rotina de cuidados especiais, o tratamento da doença é feito com medicamentos, exames e consultas de forma mais frequente. “O diabetes tem ação em todo o nosso corpo, trazendo prejuízo principalmente a micro vasculatura e aos órgãos mais dependentes disso, tais como rins, visão e circulação periférica em extremidades como nos pés. É comum em estágios avançados da doença o desenvolvimento de ferimentos nos pés que muitas vezes levam a amputações por conta de infecções secundarias. O Diabetes tipo 2 pode ser evitado, ou pelo menos ter seu início adiado, com o controle do peso, da dieta e atividades físicas em especial aeróbicas”.

