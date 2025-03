Entidades organizam caminhada de conscientização sobre o autismo para 5 de abril

O mês de abril é um marco para a conscientização sobre o autismo. É quando acontece o “Abril Azul”, uma campanha global que mobiliza organizações, indivíduos e comunidades em todo o mundo em prol da inclusão das pessoas com autismo na sociedade.

Durante todo o mês, diversas atividades e eventos são realizados para chamar a atenção para o autismo. E essa conscientização é fundamental, pois a partir dela, é possível garantir o acesso de autistas aos recursos e serviços necessários para uma vida plena e produtiva.

Nesse contexto, o Rotary Club de Araucária Passaúna, em parceria com a AKA – Associação Kasa do Autista, Autismo na Prática, CMAEE-AI Joelma, CMAEE – TGD, APAE, ASPMA, Prefeitura, Câmara Municipal, além de várias outras entidades, vão realizar uma caminhada pró-autismo no dia 5 de abril (sábado) e estão convidando toda a população para participar desse ato de conscientização.

A saída será às 9h, em frente ao Corpo de Bombeiros da Rua Santa Catarina, em direção ao Parque Cachoeira, um trajeto curto para que todas as famílias possam acompanhar e caminhar juntas.

