Entidades precisam de apoio para realizarem festas para as crianças

A Associação de Apoio Social Juntos Somos Mais Fortes (AAS-JSMF) está buscando apoio para a realização da festa das crianças, no dia que é dedicado a elas: 12 de outubro. Para contribuir com esta ação, é possível doar brinquedos, doces e descartáveis (copos, pratinhos, guardanapos, etc), ou fazer uma doação em PIX, na chave 0280976496.

A festa está programada para sábado (12), às 10h, na Pracinha da comunidade Rio Negro. Haverá cama elástica, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, distribuição de presentes, lanches e doces. Mais informações podem ser obtidas pelos fones (41) 99215 0157 e (41) 99602 5536.

Campanha

Outra entidade que está buscando doações para realizar a festa das crianças é a ONG Solidárias Festinhas. A meta deste ano é atender aproximadamente 3.500 crianças, de várias comunidades de Araucária.

As pessoas podem doar pipotecas doces ou salgadas, refrigerantes caçulinha, balas, pirulitos, chicletes, bombons, barras de chocolate e demais guloseimas. Quem preferir também poderá apadrinhar uma criança, fazendo um PIX no valor de R$ 20,00, na chave CNPJ 35 311 849 0001 60.

Edição n.º 1435.