Entidades representativas filiadas à Unamar empossaram suas novas diretorias

A União das Associações de Moradores de Araucária – Unamar, coordenou as posses das novas diretorias de quatro entidades filiadas. São elas: Grupo de Amigos em Ação Pela Saúde (GAAS), Associação de Moradores da Comunidade Rio Negro, Associação de Moradores da Comunidade Santa Cruz e Associação de Moradores do Jardim Solimões. As cerimônias de posse aconteceram recentemente, na Câmara Municipal de Vereadores.

Pelo Grupo de Amigos em Ação Pela Saúde (GAAS), tomaram posse na Diretoria Executiva o presidente Vanderlei Francisco de Oliveira, vice Caroline Helena Todesco Berger, 1ª secretária Eliane Pissoli, 2ª secretária Roselia Santana Cheva, 1ª tesoureira Perpétua Socorro Vicente de Oliveira e 2º tesoureiro Ademir da Silva. No Conselho Fiscal foram empossados o presidente Carlos Eduardo Soares, e os membros Ana Paula Fusqueri da Silva, Dorival Francisco de Oliveira, Expedito Gonçalves dos Santos e Lucélia Aparecida de Oliveira.

A associação de moradores da comunidade Rio Negro empossou na Diretoria Executiva a presidente Eliana de Couto Braga, vice Helio Cortez Mendonça, 1ª secretária Claudia Cristina M. Garcia, 2ª secretária Mirian L. França Silva, 1º tesoureiro Franckelene Braga Nery e 2ª tesoureira Elenita de Couto Braga. Pelo Conselho Fiscal assumiram seus cargos a presidente Ana Rita da Silva Alburquerque, e os membros Deyse Mary Paixão de Lima, Giovana Alburquerque Gomes, Luciana Fernandes, Rosileire da Silva Azevedo, voluntária Roseli Pereira, voluntária Rosemir Alves Gonçalves e voluntária Maria Braulina Pinheiro da Silva.

Na Diretoria Executiva da associação de moradores da comunidade Santa Cruz foram empossados o presidente Remilton Rodrigues dos Santos, vice Rosimeire Fernandes, 1ª secretária Valdirene de Souza Bueno, 2ª secretária Vivian Pereira da Costa Ferreira, 1ª tesoureira Maria Janete de Oliveira Fernandes e 2ª tesoureira Lizandra Cristina da Silva Sales de Mello. No Conselho Fiscal o presidente empossado é Rodrigo de Oliveira Carneiro e os membros são Francisco Mendes de Oliveira Neto, Andre Nazareno Nascimento, Aline Petry e Ricardo Lima.

Pela associação de moradores do Jardim Solimões, assumiram seus cargos na Diretoria Executiva o presidente Luiz Eduardo Gouveia do Nascimento, vice Iris Adriana de Andrade, 1ª secretária Valeria de Freitas, 2ª secretária Regiane Alves, 1ª tesoureira Ivone dos Santos Evaristo de Souza e 2º tesoureiro Rafael Reis. E no Conselho Fiscal tomaram posse a presidente Lazinha José de Oliveira Ferreira, e os membros Reinaldo Aparecido de Alencar, João Vitor Palano, Aline de Souza, Rosi Ribeiro, Tiago Roberto Carvalho de Amorim e Rogerio Baida.

Edição n.º 1459.