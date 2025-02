Enxadristas de Araucária fazem bonito no Brazil Chess Series

Os atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Araucária, Arthur Lelinski, de 12 anos, e Bernardo Lelinski, de 9, começaram o ano conquistando as primeiras medalhas da temporada. No último final de semana, os enxadristas participaram do Brazil Chess Series, em Florianópolis, evento que reuniu mais de 370 jogadores de 19 países.

No primeiro torneio de 2025, Bernardo, que há dois anos vem fazendo história no esporte, sagrou-se campeão na categoria Sub-10 na modalidade School. Arthur, atual campeão paranaense Sub-12 na categoria Convencional, garantiu a medalha de bronze no torneio Sub-13.

Sobre o Brazil Chess Series

O Brazil Chess Series é uma franquia que busca levar o xadrez a diferentes regiões do Brasil. A proposta do evento é unir competições de alto nível com iniciativas que popularizem o xadrez, promovendo disputas em diferentes categorias e eventos paralelos.

O evento em Florianópolis contou com a participação de mais de 60 jogadores titulados, representando países como Noruega, França, Egito, Brasil, Argentina e muitos outros.

Edição n.º 1450.