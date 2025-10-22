A 37ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná, realizada nos dias 10, 11 e 12/10, em Pato Branco, reuniu atletas de várias cidades do estado. O torneio foi disputado no individual e por equipes, e Araucária participou com representantes das categorias feminina e masculina.

Por equipes, o destaque ficou com o time feminino, que terminou em 10º entre os melhores do estado na classificação geral, fortalecendo ainda mais o xadrez feminino na cidade. A equipe foi composta pelas enxadristas Lara Hoffmann, Maria Júlia, Heloísa Martins, Pietra Trzaskos, Luiza Rodrigues e Kesya Menezes.

A equipe masculina não obteve classificação, mas representou bem a cidade com os enxadristas João Vitor, Gustavo Mendes, Renan Inácio, Arthur Garcia e Artur de Christo. As duas equipes foram comandadas pelo treinador Poul Roger.

No individual, os destaques foram as enxadristas Kesya Menezes, campeã no Tabuleiro 4 e 3º lugar no ritmo Blitz; e João Vitor, vice-campeão no Tabuleiro 4.

“Agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) pelo apoio e logística durante a competição, a ASPMA pelo espaço de treinamento e toda a equipe envolvida nesse projeto dentro de Araucária. Interessados em fazer aulas de xadrez podem entrar em contato no whatsapp (41)99595 7316”, declara o professor Poul.

Edição n.º 1487.