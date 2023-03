Enzo Mesquita conquista dois pódios no Brasileiro de Patins Street

O patinador Enzo Vansuita de Mesquita, 11 anos, acaba de ganhar mais um título importante para sua carreira. Ele conquistou o 3º lugar no 2° Campeonato Brasileiro de Patins Street, realizado no último final de semana (dias 11 e 12 de março), na cidade de Taubaté (São Paulo). Realizada pela Super Rival, que vem organizando torneios e eventos de Patins Street desde 2010 e pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação – Patins Street, a competição reuniu os melhores atletas da modalidade do país, divididos em cinco categorias: Open, Júnior, Sênior, Iniciante e Estreante.

Enzo disputou na categoria Júnior e com o resultado que obteve, garantiu vaga para participar do Campeonato Sul-Americano, que vai acontecer em abril, na cidade de São Bernardo do Campo (São Paulo).

Mais pódio

A evolução de Enzo nos patins tem sido tão rápida que hoje, além de competir como atleta júnior, ele também briga por troféus e medalhas na Categoria Iniciante, que reúne atletas de todas as idades. Nesse campeonato, o jovem ficou em 2° lugar nesta categoria. “Que vibe, que flow. Estou muito feliz com tudo. Valeu galera!”, disse o atleta.

Edição n. 1354