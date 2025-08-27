Aos 15 anos, o estudante Enzo Tokarski sonha em ser astronauta.  Para alcançar esse sonho, ele consegue manter uma rotina intensa de estudos e está sempre testando sua capacidade, com a participação em olimpíadas do conhecimento. Aluno do segundo ano do ensino médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Enzo acaba de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). 

Em junho deste ano, ele também ganhou medalha de ouro na Olimpíada Canguru de Matemática. Nessa prova, o estudante que consegue fazer 80 pontos já garante a medalha de ouro. E sabem quantos pontos o Enzo fez? 150! Isso mesmo! A considerar seu nível de conhecimento, ele poderia muito bem ganhar duas medalhas de ouro. 

Com as recentes conquistas, o estudante agora tem 4 medalhas de ouro e 2 de prata na OBA, uma de ouro e uma de prata na Canguru e ainda uma menção honrosa na OBMEP. 

A genialidade do garoto é tanta que ele não vai parar por aí! Ainda este ano Enzo pretende participar das seletivas internacionais da OBA. “Serão três provas, que acontecem nos dias 26 de setembro, 24 de outubro e 28 de novembro. Talvez eu ainda participe de uma Olimpíada de Geopolítica, embora não esteja muito relacionada às outras”, afirma o estudante. 

Enzo não se cansa mesmo de estudar e de se colocar à prova, para ver se realmente consegue. Pela segunda vez ele se inscreveu como treineiro para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, – ITA, considerado o vestibular mais difícil do Brasil, que será realizado no dia 5 de outubro. “Na primeira vez não me saí muito bem, não tinha me preparado o suficiente, mas agora estudei mais e quero conquistar um bom resultado, será um incentivo para o ITA do ano que vem, quando farei pra valer!”, disse. 

Apaixonado por Astronomia, Enzo Tokarski quer cursar Engenharia Aeroespacial para um dia, quem sabe, explorar o espaço. “Sempre gostei muito de Astronomia, foguetes e de engenharia, gosto de inventar coisas (risos). Meu sonho de infância era (e não deixa de ser) virar um astronauta, então vou dar o meu máximo para chegar lá!”, promete. 

