Enzo Vansuita é vice-campeão do 1º Troféu Brasil de Patins Street

Que o garoto Enzo Vansuita de Mesquita, 11 anos, é fera nos patins, ninguém mais duvida. Ele nem bem descansou da última competição, a 1ª etapa do Circuito Paranaense de Patins Street, onde foi campeão na categoria Iniciante, e já conquistou mais um título. No sábado (05/08) ele foi vice-campeão do 1º Troféu Brasil de Patins Street, realizado em São José, Santa Catarina. Enzo competiu na categoria Junior Masculino.

Após mais essa conquista, Enzo não vai dar trégua para os seus patins. O patinador já está treinando para participar das novas etapas dos Campeonatos Catarinense e Paranaense, que serão realizadas em breve. Também está na expectativa por uma participação no Campeonato Panamericano, ainda sem data definida, já que tem vaga garantida por conta dos últimos títulos que conquistou.

Edição n. 1375