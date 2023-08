Enzo Vansuita foi campeão da 1ª etapado Circuito Paranaense de Patins Street

O jovem araucariense Enzo Vansuita de Mesquita, 11 anos, continua voando alto com seus patins.

No sábado (29/07) ele foi campeão na categoria Iniciante da 1ª etapa do Circuito Paranaense de Patins Street realizada na pista Curitiba Skate Park (antiga pista da Drop). Enzo foi super bem na prova, obteve a nota 79,5 contra a nota 58 do segundo colocado.

Recentemente o patinador havia conquistado o título de campeão da 1ª etapa do Circuito Catarinense de Patins Street, realizado na cidade de Rio do Sul. A competição tem três etapas e a próxima ainda não tem data definida. Enzo disputa na categoria Iniciante.

