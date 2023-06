Enzo Vansuita vence primeira etapa do Circuito Catarinense de Patins Street

O patinador araucariense Enzo Vansuita de Mesquita, 11 anos, foi campeão na 1ª etapa do Circuito Catarinense de Patins Street, realizado nos dias 10 e 11 de junho, na cidade de Rio do Sul. Ele venceu na categoria Iniciante Masculino, competindo com atletas de todo o Brasil. O jovem araucariense já está familiarizado com a competição, pois em 2022 foi campeão nas três etapas do Circuito.

Enzo agora irá se dedicar ainda mais aos treinos para a disputa da 2ª etapa, cuja data ainda não foi divulgada. “Talvez antes da etapa catarinense seja realizada uma etapa do Brasileiro em Florianópolis. Por isso, provavelmente só em setembro ocorra a próxima fase do Catarinense e a última etapa está prevista para o final de novembro”, diz Evandro, pai de Enzo.

Edição n. 1367