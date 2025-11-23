Nesse domingo (09/11) aconteceu a tradicional prova do fechamento do Circuito de Corridas de Tijucas do Sul, circuito que teve quatro etapas realizadas durante o ano. Os atletas da equipe Amigos de Araucária disputaram todas elas, sendo três nas distâncias de 5 e 10 km e essa última na distância de 14 km, nas categorias solo e revezamento de duplas masculinas, femininas e mistas.

A competição reuniu mais de 500 atletas, que trocaram o descanso de um dia de temperatura baixa e garoa leve para correr. “Essa etapa teve um diferencial das demais, que foi a largada no trevo de acesso à Tijucas e a chegada no centro próximo da praça central. O percurso teve subidas longas e sem muita inclinação, porém foi desafiador”, relata o professor Renato, responsável pela equipe.

Ao final da prova a equipe Amigos de Araucária se sobressaiu, conquistando a 1ª colocação nas duplas masculinas com os atletas Leandro e Yan e a 2ª posição com os atletas Guerrieri e Valdelício. Nas duplas mistas os atletas Mariane e Wisnei conquistaram o 1º lugar e os atletas Camila e Rafael ficaram com a vice. Na categoria solo dos 14 km o atleta Renato conquistou a 1ª colocação na sua categoria, Edmar ficou com a 4ª posição, e o atleta Renan conquistou nesse evento seu primeiro pódio. “Ver a alegria e a empolgação do corredor ao subir na terceira colocação emocionou a todos”, comenta Renato.

As atividades da equipe Amigos de Araucária ocorrem diariamente no Centro de Treinamentos do Parque Cachoeira, com início às 18h30. Quem tiver interesse em participar, é só procurar pelo professor Renato.

Edição n.º 1491.