Equipe Amigos de Araucária conquistou pódios na Corrida de Tijucas do Sul

Atletas da Equipe Amigos de Araucária conquistaram pódios na 4ª etapa do Circuito de Corridas de Tijucas do Sul, realizada no domingo (27/08). O atleta Grilo foi o grande vencedor no geral da distância de 10km, liderando com folga o ranking do circuito nesse percurso. Ainda na categoria 10km os atletas Valaski, Daiane e Renato conquistaram a 2ª posição e o atleta Edson Cunha a 1ª posição, cada um na sua categoria. A atleta Cleide também desafiou a si mesma e realizou sua primeira corrida rústica.

Tijucas do Sul fica a 70km de Araucária e os competidores madrugaram para chegar no local da largada pontualmente às 7h. O trajeto escolhido pela organização do evento foi um percurso com altíssimo grau de dificuldade, onde os participantes enfrentaram trechos de asfalto, chão batido, paralelepípedos com subidas íngremes e intermináveis, além da baixa temperatura, que no dia da prova estava próximo dos 6º C.

A participação da equipe nesta prova só foi possível graças ao empenho da SMEL, através do secretário de Esportes Fabiano Leite, que não mediu esforços para providenciar o transporte para os competidores. “Os treinos da Equipe Amigos de Araucária são realizados diariamente no Centro de Treinamentos do Parque Cachoeira, com início às 18h, e os praticantes de corrida e de caminhada são orientados por mim. Todos estão convidados a fazer parte do nosso grupo”, disse o professor Renato.

A 5ª e última etapa será realizada em novembro, com data ainda não definida.

