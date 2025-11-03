A equipe de futsal masculino da AFFA Figas brilhou no Campeonato Paranaense sub-12 – série Bronze e faturou o título de vice-campeã. A competição aconteceu no final de semana na cidade de Palmas, interior do Paraná.

“Tivemos excelentes disputas, chegamos até a final, onde levamos a decisão para os pênaltis, mas infelizmente perdemos para a equipe do HB Sport Clube. Ainda assim, é com muito orgulho que trouxemos esse troféu para casa e carregamos essa medalha no peito”, destaca o professor Mazza.

Segundo ele, o bom desempenho dos meninos reflete o resultado do trabalho do dia a dia, enfrentando altos e baixos, aprendendo um pouco mais a cada treino. “Parabéns e gratidão aos atletas, professores e pais. Juntos somos um time e o mérito é de todos!”, agradece o professor.

Edição n.º 1488.