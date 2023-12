Equipe de ciclismo “Squad D2” comemora ano de muito sucesso

A equipe de ciclismo de Araucária “Squad D2” encerra o ano com muitos motivos para comemorar. Ativa em várias competições, conseguiu ótimo desempenho em provas regionais e algumas nacionais. O grupo é formado por amigos apaixonados por MTB e realiza treinos na área rural da cidade. Seus atletas possuem outras funções no dia a dia e utilizam seus horários de lazer para se reunir e pedalar, apreciando as lindas paisagens do município.

Na última quinta-feira (07/12) a equipe e familiares se reuniram para uma confraternização de encerramento do ano de 2023, onde foram analisados resultados do ano esportivo, montado planejamento para o próximo ano, para a equipe e individual. Para isso, convidou para o evento o médico especialista do esporte Dr Jonas Castro Filho, que deu orientações para um melhor desempenho em provas e treinos, dicas de suplementação e alimentação adequada.

Para 2024 a equipe tem como objetivo melhorar sua posição nos principais campeonatos regionais. Alguns atletas irão subir de categoria em busca das primeiras posições no pódio e o principal de tudo, prometem manter a alegria e descontração nas provas e treinos. A equipe possui apoio da D2 Bike Shop e quem quiser poderá acompanhá-la pelas redes sociais @squadd2_ofc.