Equipe de combate a endemias já encontrou larvas do mosquito da dengue em 33 locais do Município

Com o trabalho constante de monitoramento de armadilhas e orientações aos moradores, a equipe de Combate a Endemias da Prefeitura de Araucária já confirmou neste ano (até 12 de março), a presença de larvas do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, em 33 locais. A grande maioria das ocorrências foi nas regiões do Thomaz Coelho e Jardim Alvorada, mas outros cantos da cidade também já tiveram resultado positivo neste ano. Dentro das condições favoráveis (como contato com a água), em apenas uma semana o ovo do Aedes Aegypti pode se tornar larva. Por isso é importante que os cuidados preventivos sejam constantes.

De acordo com informações do Departamento de Vigilância em Saúde, toda a região do Thomaz Coelho e Jardim Alvorada (com residências e grande número de indústrias) tem sido foco de maior atenção porque as confirmações de larvas têm ocorrido com muita frequência e o mosquito adulto já foi detectado. Em 2021 também já foi confirmada a presença de larva Aedes Aegypti em uma armadilha instalada no CAIC, em residências no Jardim Tupy (em um balde), no Santa Mônica (em vaso de planta) e no Industrial (dentro de um tambor).

É importante esclarecer que os agentes de Combate a Endemias utilizam colete verde e bolsa com identificação. A visita ocorre apenas na parte externa da residência (no quintal) e a entrada só ocorre com a autorização do morador. Dentro do contexto de pandemia, há o cuidado do uso de máscara e do distanciamento necessário. Mesmo se a entrada não for autorizada, a Prefeitura pede que os moradores, pelo menos, ouçam as orientações desses agentes.

Água parada

Uma das situações que têm preocupado a equipe de Combate a Endemias é o acúmulo de água nas residências (por causa do período de racionamento) sem o devido cuidado de vedação para evitar que o mosquito tenha contato com a água. Caixas d’água, tambores, latas e baldes são exemplos de recipientes que precisam estar fechados. Para indicar possíveis focos de mosquito é só registrar a solicitação por meio da Ouvidoria da Saúde: ouvidoriadasaude@araucaria.pr.gov.br ou 0800-6437744.

