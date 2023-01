Equipe de handebol de areia encerra participação no Paranaense na 9ª colocação

No último final de semana (20 a 22/01), a equipe de handebol de areia da Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) encerrou sua participação no Campeonato Paranaense da modalidade na 9ª colocação. Os jogos da etapa final foram realizados em Caiobá, litoral do estado e os araucarienses ganharam apenas um jogo, contra Capitão Leônidas Marques. O atleta Gustavo foi o destaque da equipe.

Na qualificação geral do campeonato, o time ficou na 9ª posição entre 13 equipes masculinas participantes. “Não foi uma colocação ruim, considerando que os atletas são novatos nessa modalidade”, disse a presidente da A.A.H., Aline de Paula.