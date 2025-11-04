O talento e a garra dos atletas de Araucária ecoaram alto no Paraná Combate, a principal competição de artes marciais do estado. A equipe King Of Fight Taekwondo, liderada pelo técnico Kayan Dias, demonstrou um desempenho notável neste final de semana em Maringá, garantindo uma medalha de bronze e várias conquistas no Top 6. “A conquista reforça o alto nível da preparação da equipe e representa o sucesso do Taekwondo araucariense em nível estadual”, destaca Kayan.

A delegação adulta foi composta pelos atletas Matheus Henrique, Ketlin Kauany, Bianca Mendes e Caroline Inês. Ketlin fez uma brilhante atuação, superou as adversárias e conquistou medalha de 3º lugar (bronze) em sua categoria de luta. Os demais atletas da King Of Fight também conseguiram ótimas posições: Caroline Inês ficou em 5º lugar na Poomsae e 5º lugar na Luta, Bianca Mendes 6º lugar na Poomsae e 5º lugar na Luta, e Matheus Henrique 5º lugar na Luta.

“Em nome dos atletas do Taekwondo, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).. O apoio incondicional ao Taekwondo araucariense é o que nos permite sonhar e competir em alto nível. Este bronze e as demais conquistas não são apenas da equipe, mas de toda uma cidade que investe e acredita no esporte”, declara o técnico.

Com a experiência de alto nível adquirida no Paraná Combate, a King Of Fight Taekwondo reforça seu compromisso em elevar o nome de Araucária e inspirar a próxima geração de atletas.

