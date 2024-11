A equipe RAPTORS, formada pelo araucariense Franklin José Bylnoski e quatro amigos de Brasília, foi campeã do VideoGameShow, maior evento brasileiro de eSports, realizado nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Repleto de entretenimento e muita diversão para os amantes dos universos Geek, Gamer e Cosplay, o evento teve como palco o Taguatinga Shopping, de Brasília, com incríveis 8 mil m² de área exclusiva para receber o público, em um de seus estacionamentos.

Os visitantes puderam passear entre os espaços temáticos, e conferir os campeonatos de eSports, exposições de Action Figures, Museu do VideoGame, e concursos de Cosplay e Kpop.

Franklin (nick PNG) e os amigos Danilo (Ton3ladinha), Raphael (Fellow), Pedro (Pdr) e Caio (kablim) se aventuraram no Counter-Strike (CS), considerado o jogo de ação número 1 no mundo. No final do ano passado eles montaram um time, formado por amigos que jogam game juntos há 15 anos, e passaram a treinar muito. A ideia era transformar o hobby em algo mais profissional e participar de partidas online, onde o jogador paga a inscrição e cada um joga na sua casa, com a chance de ganhar premiação.

Foto: Divulgação. Franklin joga desde 2002 e é apaixonado pelo jogo Counter-Strike.

“Jogamos vários campeonatos online, ganhamos muitos deles e assim fomos juntando o dinheiro para confeccionar nossas camisas e poder participar do campeonato em Brasília. Era o maior evento de eSports do Brasil, que acontece uma vez por ano, e tínhamos que estar lá. Jogamos três jogos, no sistema mata-mata e vencemos todos, nos classificando para o presencial, onde competimos com oito times. Foram três partidas, ou melhor, três mapas, pois o CS é composto por mapas. Quem fizesse 13 pontos ganhava, ou se desse um empate de 12 a 12, quem fizesse uma diferença de três pontos seria o vencedor, e nós fomos os campeões”, comemora.

Franklin joga desde 2002 e de tão apaixonado pelo mundo dos games, em 2014 montou uma loja de assistência e venda dos mesmos em Araucária. Ele trabalha no ramo desde os 15 anos, vendendo e consertando games eletrônicos. Também é fã de carteirinha do Counter-Strike, jogo lançado em 1999, que a cada ano vai sendo aperfeiçoado. No ano passado, por exemplo, o CS ganhou uma versão nova, o CS2. “Foi demais, a começar pela confirmação do nosso time no evento. Nós bancamos tudo sozinhos, sem patrocinadores, e conseguimos chegar lá. Foi minha estreia em um campeonato presencial desse porte, até então só tinha participado de campeonatos em lan houses da região”, conta Franklin.

O evento, na opinião do araucariense, mostrou a valorização que é dada por alguns estados ao e-Sports, algo que no Sul não acontece. “O e-Sports é mais forte de São Paulo para cima. Em Brasília é o lugar preferido para os campeonatos. Lá existe até uma lei voltada ao e-Sports, inclusive muitas empresas patrocinam os times”, cita.

A equipe RAPTORS está em busca de patrocinadores para os próximos campeonatos que pretende participar, por exemplo, o que acontecerá em São Paulo, no ano que vem, que é muito maior que o de Brasília, onde irão competir aproximadamente 350 times. “Serão 6 meses de campeonato online e uma semana de presencial para a grande final. Será uma experiência ainda mais incrível”, diz o araucariense.

Edição n.º 1440.