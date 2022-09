Equipe Rodrigues alcançou resultados expressivos em duas provas de corrida

Os atletas participaram da Corrida de Revezamento Entre Parques de Curitiba e da Maratona Internacional de Floripa

O domingo, 28 de agosto, foi marcante para os atletas da Equipe Rodrigues. Eles participaram de duas provas importantíssimas: a Corrida de Revezamento Entre Parques de Curitiba e a Maratona Internacional de Floripa. E mais do que isso, conquistaram várias premiações. Do revezamento participaram cerca de 50 atletas da equipe, divididos em duplas, quartetos e solo. “Nossos atletas estão comemorando uma evolução incrível, desde a baixa de tempo pessoal até a conquista coletiva de alguns com o pódio”, comentou Hailton Rodrigues, responsável pela equipe.

O quarteto feminino formado pelas atletas Rosinha Garcia, Josiane Cortes, Zenilda Rodrigues e Solange kubrack foi vice campeão da prova. Um dos quartetos mistos, composto pelos atletas Serli, Tina, Wilson e Aparecido também foi vice campeão. Outra conquista muito importante para a equipe foi a primeira colocação geral da prova, com o quarteto masculino Bruno, Alexandre, Pedro e Toninho. “Nossos meninos fizeram bonito e completaram a prova com um tempo recorde. Parabenizo todos que representaram nossa equipe, superando seus próprios limites e cuidando da saúde. Sempre gostei de incentivar nossos atletas a participarem de revezamentos, pois quando trabalhamos coletivamente fortalecemos a evolução e o trabalho em grupo, também temos a oportunidade de montar quartetos e duplas em família e amigos, fortalecendo ainda mais o carinho uns pelos outros, indiferente de competição”, disse Hailton.

O atleta Edmilson de Morais, que correu em dupla com o Fábio, agradeceu a Deus por ter passado um dia abençoado ao lado dos amigos da equipe. “Foi uma prova muito disputada, onde quem sai na frente vence, mas estamos muito felizes com a nossa participação”. Serli Aparecida Simão Ferreira comentou que foi a primeira vez que participou da corrida de revezamento e ficou super feliz com o resultado. “Fiz parte do quarteto misto e ficamos em 2° lugar. Foi uma prova de altíssimo nível e nossa colocação foi resultado do nosso esforço nos treinos”.

Da mesma forma a atleta Rosinha achou a prova incrível, e apesar de já ter participado de várias competições da SMELJ, foi a primeira vez que correu em um quarteto feminino e também foi seu primeiro pódio. “Fiquei muito feliz em contribuir com as meninas do meu quarteto, e apesar da ansiedade antes da prova, a sensação de dever cumprido é maravilhosa”.

Maratona de Florianópolis

Os atletas Alessandro, Jonathan, Meri, Vitória e Eduardo enfrentaram o desafio da Maratona Internacional de Florianópolis e concluíram a prova com sucesso. Vitória Lacerda foi a estreante da equipe em maratonas e mandou bem: ela concluiu a prova em 3h54min e terminou em 3° na categoria 20/24 anos.

“Concluir a minha primeira maratona me trouxe, além da sensação de ser invencível, a comprovação de que podemos alcançar qualquer coisa, mas que é preciso sacrifícios e dedicação. Pra chegar lá, tem muita dor e cansaço, mas no final tudo vale a pena. Sou extremamente grata por ter cumprido mais um dos vários objetivos da minha vida”, comemorou.