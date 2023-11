Equipe Rodrigues e Grupo Unidos e Fortes registram maior número de corredores na corrida noturna da GMA

A Equipe Rodrigues e o Grupo Unidos e Fortes somaram um terço dos participantes da 4ª corrida noturna da Guarda Municipal de Araucária, realizada no último sábado (28/10).

As duas maiores assessorias esportivas de Araucária se juntaram numa campanha de incentivo ao esporte, arrastando para a prova mais de 160 corredores de rua.

“A população admira e respeita a GMA, por isso a adesão para participar da corrida foi em massa, em poucos dias todas as inscrições disponíveis se esgotaram”, comenta Garcia, um dos líderes do Grupo Unidos e Fortes.

O evento ocorreu sob a emoção de sirenes das viaturas, tendo sua largada às 20h, no Parque Cachoeira, percorrendo as ruas próximas, com percursos de 5 e 10 km. Apesar da forte chuva durante o dia todo e com previsão pouco animadora de estiagem, os atletas compareceram e puderam desfrutar desta verdadeira festa, um evento muito bem organizado e seguro. “Os corredores não deixaram de participar pelo mau tempo, nossa equipe veio com um número expressivo de atletas, conquistando a maioria dos troféus na categoria comunidade”, relata Rosinha Garcia, que representou a Equipe Rodrigues.

Na categoria maiores equipes subiram no pódio a Equipe Rodrigues, em primeiro lugar, com mais de 80 atletas inscritos, e em segundo lugar ficou o Grupo de Treino Unidos e Fortes, com cerca de 80 atletas, e em terceiro a equipe do Coim (consórcio intermunicipal das guardas municipais). As 500 inscrições disponibilizadas foi pouco para atender toda a demanda e quem demorou para garantir sua vaga, ficou sem poder participar.

