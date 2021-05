Equipe Rodrigues lança “Desafio 100 Dias” para incentivar atletas

Professora Meri e Hailton vão preparar os atletas para desafios cada vez maiores. Foto: divulgação

Sempre preocupada em oferecer o melhor em treinamentos, orientações sobre exercícios e condicionamento físico aos seus atletas, a Equipe Rodrigues acaba de lançar o “Desafio 100 Dias”. A proposta é oferecer treinos intensivos, para preparar e incentivar os atletas a participarem de uma maratona que será realizada no final do mês de agosto, em Santa Catarina. “A professora Meri, que vai conduzir os treinos durante o período, disse que a ideia é fazer com que os corredores, sejam eles veteranos ou não, participem de exercícios educativos, recebam orientações, dicas de hidratação, entre outras. “Esse treinamento específico será realizado todas as quartas-feiras, no CSU, e no final, aqueles que se sentirem preparados, poderão correr a maratona de 42km, ou ainda os percursos menores de 21km ou 10km”, comentou Meri. Ela destacou ainda a importância de os atletas se manterem em constante atividade, mesmo durante os dias mais frios. “Temos que colocar em prática o ‘ombro a ombro’, para que ninguém fique parado”, salientou.

O coordenador da Equipe, Hailton Rodrigues, falou que se a Maratona de SC não acontecer, por algum imprevisto devido à pandemia, será organizado um treinão para os atletas em Araucária, na mesma data em que seria a prova. “Todos terão a chance de colocar à prova tudo que irão aprender durante o ‘Desafio 100 Dias’”, garantiu.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1263 – 27/05/2021