Equipe Rodrigues mandou bem na 1ª etapa do Circuito Corridas Curitiba 2025

Os atletas da Equipe Rodrigues continuam voando nas pistas de corrida. No domingo (23/02), eles participaram da 1ª etapa do Circuito Corridas Curitiba 2025, realizada em Pinhais, e conquistaram cinco pódios. A corrida teve percursos de 5km e 10km. Na categoria masculina participaram os atletas Toninho (vice-campeão geral 5km), Evandro (2º geral – 10 km), Narciso (1º categoria 5km), Cristiano, André, Guilherme, Jocilei, Tiago e Washington. E na categoria feminina correram as atletas Meri (3ª categoria – 5 km), Daiane 3ª geral e 1ª categoria 10km), Josemara, Rosinha, Hellen, Iraci, Néia, Elizângela e Sidreli.

Antônio Marcos (Toninho) corre desde 1996, começou com apenas 13 anos. Prestes a completar 42 anos, ele esbanjou saúde ao ficar em 2º lugar geral na prova. “A corrida teve muitos atletas com excelente nível técnico, e acredito que esta foi a maior dificuldade. O trajeto em si era bom, praticamente plano, e o clima estava agradável, o que favoreceu muito os atletas”, destaca.

Primeiro lugar na categoria 55 a 59 anos, Narciso José da Fonseca também achou a prova tranquila. “Eu corro há pouco tempo, mas acredito que treino o suficiente para fazer as provas, visando sempre uma melhor qualidade de vida. A corrida de rua nos dá saúde e disposição, sempre!”, comenta.

Para Daiane Leite, 3ª colocada na categoria geral e 1ª na categoria 35 a 39 anos, a prova estava mais complicada, porém ela conseguiu superar as dificuldades. “Eu corro desde 2014, mas em abril vai fazer um ano que comecei a treinar pra valer. Antes disso, eu corria sem o objetivo de competir”, afirma a atleta, que mesmo com pouco tempo competindo, já coleciona troféus e medalhas.

A atleta Rosimeri Aparecida da Silva (Meri) ficou em 3º na categoria 40 a 44 anos, e achou a prova incrível. Ela destacou o percurso plano, porém citou o calor como sendo a maior dificuldade. “Sofri um pouquinho porque estava quente demais e foi minha primeira prova do ano. Mas eu consegui me superar. Sou uma maratonista, e já corri algumas meia maratonas, porém o meu forte mesmo são as provas curtas, de 5 a 10km. Este é um circuito que vai o ano todo e com esta prova retomei as corridas. Sou formada em educação física, e esse é um motivo a mais para eu amar tanto os esportes, principalmente a corrida”, confessa.

Edição n.º 1454. Nina Santos.