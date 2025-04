Equipe Rodrigues participa da 7ª Corrida da Guarda Municipal de São José dos Pinhais

Com 25 atletas, a Equipe Rodrigues participou no domingo (13/04), da 7ª Corrida Noturna da Guarda Municipal de São José dos Pinhais e conquistou ótimos resultados. A atleta Solange ficou em 4º lugar geral e foi campeã na categoria, Zenilda foi campeã na categoria, Dirceu ficou em 3º na categoria, Joseli ficou em 2º na categoria, Glorinha foi campeã na categoria e Aldair foi campeão na categoria.

A atleta Zenilda elogiou a organização da prova da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. “Essa foi a minha 8ª prova esse ano, apesar de estar bem cansada e o percurso ser bem pesado na minha opinião, consegui obter um bom resultado. Gostaria de parabenizar a todos os atletas da Equipe Rodrigues que participaram fazendo o seu melhor”, afirma.

Joseli comentou que participar dessa prova foi uma experiência maravilhosa. “É indescritível a sensação de você estar entre vários atletas e superar seus limites, é muito gratificante. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de viver tudo isso sempre acompanhada pelo meu esposo Wagner Tiago, que me dá muito incentivo e a toda equipe Rodrigues, que acredita que podemos fazer sempre mais. Não há limites quando se tem vontade, disciplina e compromisso com você mesma”, declara.

“Participar dessa corrida é sempre uma festa, com muitas viaturas, sirenes, giroflex e até fumaça azul”, brincou a atleta Sol. Ela disse que a prova contou com cerca de 3 mil inscritos e no feminino ela conseguiu ficar em 4º lugar geral. “Fiz uma corrida muito boa e estou feliz com o resultado”.

Outro destaque

Também da Equipe Rodrigues, a atleta Daiane correu na Meia Maratona Unimed – Parque Vila Velha no dia 06 de abril, e ficou em 3º lugar geral no percurso de 12km. A prova também tinha as distâncias de 5km e 21km. “Foi uma prova muito linda, contemplando aquele lugar maravilhoso. O percurso era quase 100% de paralelepípedo, estava bastante liso e foi preciso ter muito cuidado e concentração. E é claro, incluiu as famosas subidas que tem nas provas de Ponta Grossa”, conta a atleta.

Foto: Divulgação. Daiane ganhou bronze na Meia Maratona Unimed – Parque Vila Velha.

A próxima prova de Daiane será no domingo (20/04), a 2ª etapa do Circuito Curitiba. “Quero manter uma classificação, porque na 1ª etapa fiquei em 1º. Quero finalizar, dizendo que estou muito feliz com meu desempenho e grata a todos que fazem parte disso comigo”, agradeceu.

O atleta Odair também participou da Meia Maratona Unimed – Parque Vila Velha e embora não tenha alcançado pódio, fez um excelente tempo.

