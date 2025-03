Equipe Rodrigues se saiu bem no Circuito Angeloni Floripa e na Meia de Joinville

O domingo (16/03) foi mais um dia especial para a Equipe Rodrigues. Seus atletas participaram de duas corridas e obtiveram excelentes resultados. Na 3ª etapa do Circuito Angeloni – Florianópolis, percurso de 5km, Eduardo foi o 2º colocado no geral, Solange 6º no geral e campeã na categoria e Zenilda ficou em 2º na categoria. No percurso de 10km, Hailton foi o 2º na categoria, Glória 2º na categoria e Jocilei 3º na categoria. Também participaram da prova os atletas Nane e Leomar, com excelentes marcas nos 5 km.

“O Circuito Angeloni acontece uma vez no mês e é sempre uma prova muito bem organizada. Correr em Floripa é muito mágico, o lugar é lindo, e acaba te contagiando. Consegui fazer o meu melhor tempo até agora nas etapas e estou muito feliz com o meu resultado e com os dos meus colegas da Equipe Rodrigues, porque juntos somos fortes”, afirmou Zenilda

A atleta agora se prepara para encarar a Meia maratona de São José dos Pinhais, que será no próximo domingo (23). “Vou fazer o revezamento com uma amiga da equipe, vamos correr 10.500 cada, fechando os 21km”, disse.

Jocilei Fernandes Nunes também estará na Meia de São José e espera repetir o bom desempenho que teve na prova em Floripa. “Correr é muito bom e correr na ilha da magia foi muito melhor. Acordamos às 4h da manhã, fizemos uma pequena viagem de 70km até o local da largada, que aconteceu às 6h. Estou treinando puxado para correr uma maratona em breve, por isso na prova de domingo eu estava com o corpo bem cansado. Achei que não iria correr bem, mas quando foi dado a largada, as dores sumiram e consegui fazer uma boa corrida, batendo meu próprio recorde na prova de 10 km”, declarou o atleta.

MEIA DE JOINVILLE

Antônio (Toninho) Marcos Teixeira Carneiro também defendeu muito bem a Equipe Rodrigues na Meia Maratona de Joinville. Ele conquistou o 7º lugar geral, completando o percurso de 21km em 1:12”39. “A largada foi na Câmara Municipal, às 5h30, com participação de diversos atletas da elite catarinense. Fiquei muito feliz com o resultado e agora sigo com os treinos, visando as próximas competições. No dia 13 de abril vou correr a Meia Maratona de Balneário Camboriú”, relata o atleta.

Foto: Divulgação. Toninho foi o 7º colocado geral na Meia Maratona de Joinville.

Edição n.º 1457.