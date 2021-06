Equipe Rodrigues segue firme no Desafio 100 Dias

Atletas estão levando a sério o desafio, que a cada dia os faz superar limites. Foto: divulgação

Lançado oficialmente no dia 27 de maio, o Desafio 100 Dias da Equipe Rodrigues já conta com a participação de 80 atletas. O objetivo da iniciativa é movimentar os corredores de rua que fazem parte do grupo, além de prepará-los para superarem seus próprios limites. No final dos 100 dias, eles também serão testados em uma competição, que acontecerá no final de agosto: a Maratona de Florianópolis.

Mas a equipe lembra que o desafio não é só para quem quer ser maratonista. “Deixamos a possibilidade de o atleta escolher a distância que ele considera um desafio pessoal, entre 10km, 21km ou 42km (maratona 42.195 m). Pensamos que para uma pessoa que tem o objetivo de correr 5 km e não tem a pretensão ou possibilidade de ser maratonista, vai se desafiar fazendo 10 km por exemplo, e esse é o objetivo, que o atleta se supere”, disse Hailton Rodrigues.

Como sempre fez, a Equipe Rodrigues continua incentivando as pessoas a praticarem atividades físicas, acreditando que o exercício salva vidas. “Sabemos da gravidade da pandemia, por isso orientamos sempre que todas as precauções sejam tomadas para proteção individual e coletiva. O desafio, bem como o preparo, será feito respeitando as normas de segurança e saúde e protegendo nossos atletas e demais cidadãos. Seguiremos os decretos vigentes aqui e em Santa Catarina, na realização da prova”, destaca Lucas Garcia.

A preparação dos atletas terá a orientação da professora Mery, que além de puxar os treinos uma vez por semana, também faz acompanhamento individual. Mesmo que a proposta seja a maratona, a equipe realizará o desafio também em Araucária, em outra data, caso algum atleta não possa, por qualquer motivo, ir até Florianópolis. No caso de cancelamento da prova, este será realizado para todos os participantes. A Equipe Rodrigues conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), que sempre apoia o corredor de rua.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021