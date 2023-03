Equipe Storm arrasou no Troféu Brasil de Patinação de Velocidade

A equipe de patinação de Araucária Storm segue conquistando títulos e revelando talentos. Os patinadores mostraram que tem potencial pra ir além durante o Troféu Brasil de Patinação de Velocidade, organizado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP), com apoio da Prefeitura, que aconteceu nos dias 11 e 12 de março, no Parque Cachoeira.

A competição reuniu mais de 70 patinadores e com 15 representantes, a Storm conseguiu faturar 12 pódios. A equipe também ganhou o troféu de vice-campeã da competição, entre as melhores do Brasil. Confira os nomes dos vencedores e suas respectivas categorias.

Categoria Mini-mirim masculino

1º geral – José Miguel Faustino

Categoria Estreante Mini-mirim

1º – Victoria Rufino

Categoria Mirim

2º geral – Júlia Bueno

Categoria Feminina

2º – Victoria Rangai

Categoria Pré-mirim

1º – Marcela

3º – Yasmin

Categoria Pré-mirim

1º – Miguel Javorski

2º – Samuel Laurentino

Categoria Mirim

1º – Daniel Victor

2º – Nicolas Padilha

Categoria Pré-júnior

2º – Vitor Godoy

Categoria Junior

3º Kauan Rafael

Edição n. 1354