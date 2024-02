Equipe Storm de Patinação intensifica treinos para disputar o Campeonato Brasileiro

Dezessete patinadores da equipe araucariense Storm irão participar do Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade – etapa rua, que será realizado entre os dias 15 a 17 de março, no Parque Cachoeira. Isso mesmo! Araucária já entrou para o calendário oficial de provas da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação – CBHP e vai receber essa competição de nível nacional.

Para fazer uma ótima estreia na temporada, os patinadores da Storm estão treinando diariamente, de forma intensiva. Também travam uma campanha incansável na busca por patrocinadores e apoiadores. “Buscamos parcerias para fazer o evento acontecer, já temos o apoio das secretarias municipais do Meio Ambiente e do Esporte e Lazer, mas ainda falta muito. Precisamos de patrocínios para pagar as taxas de filiação dos nossos atletas e também as inscrições para o campeonato”, diz Adriana, líder da equipe.

Quem tiver interesse em patrocinar ou contribuir com a participação dos patinadores no Campeonato Brasileiro, é só fazer um PIX de qualquer valor na chave CNPJ 49135164/0001-15 ou entrar em contato pelo fone (41) 99167-4475.

Os atletas vão competir nas seguintes categorias: José Miguel e Julia Spies no Mini Mirim; Victoria Rufino, Victoria Hangai e Manuella Mesgaliski no Pré Mirim; Daniel Victor, Nicolas Padilha e Marcela Alvarenga no Mirim; Giovana Padilha e Julia Sierra no Pré-Junior; Kauan Rafael na Júnior; Jefferson Brás e Dilme Antônio no Master 30; Ronaldo Bergamo no Master 50; Manoel Oliveira no Master 60; e Adriele Marim da Silva e Vinícius França no Estreantes até 18 anos.

