Equipe Storm dominou a patinação no Campeonato Downtown Roller

Os patinadores da equipe araucariense Storm já estão ficando totalmente familiarizados com as competições oficiais, tanto que não passam por elas sem conquistar medalhas. Dessa vez eles participaram do Campeonato Downtown Roller 4X1, realizado no domingo (11/12), em Florianópolis e dominaram os pódios. A competição reuniu patinadores de todas as modalidades, em disputas simplificadas e divertidas, envolvendo todas as idades.







Na categoria Feminina 2km, um trio araucariense ocupou os três lugares do pódio com as patinadoras Giovana Padilha Lincovski no 1º lugar, 2º Julia Bueno e 3º Letícia Isabelly.

O pódio da categoria Masculino 2km também foi dominado pelos araucarienses: 1º lugar para Samuel Laurentino, 2º lugar Daniel Victor e 3º lugar Miguel Javorski. E o domínio Storm prevaleceu ainda na prova de 100 metros Feminino com Júlia Bueno em 1º lugar, Yasmin Vitória em 2º e Letícia Isabelly em 3º. Nos 100 metros Masculino, o 1º lugar foi do Samuel Laurentino e 2º de Daniel Victor. José Miguel, de apenas 5 anos, também foi considerado o atleta revelação do campeonato.

Esta foi a última competição da equipe neste ano, a partir de agora os treinos serão focados nos campeonatos de 2023.