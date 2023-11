Equipe sub16 do AFFA Diamante Araucária é campeã da Liga Novo Futsal Paraná

A AFFA Diamante Araucária marcou presença na Liga Novo Futsal Paraná, uma competição independente que reuniu as maiores equipes do estado do Paraná. O AFFA levou equipes nas categorias sub 15 e sub 16, esta última teve sua final realizada nos dias 27, 28 e 29 de outubro.

No sub16 estiveram reunidas as quatro melhores equipes da competição: ACCEFUT Toledo, AFFA Diamante Araucária, Corbélia Futsal e Pascolatti de Rolândia. Araucária foi campeã invicta da competição, na fase final venceu o primeiro jogo contra a equipe de Rolândia por 4×2, no segundo jogo venceu o time de Toledo pelo placar de 3×2 e no jogo do título venceu Corbélia pelo placar de 7×0. A equipe araucariense também ganhou prêmio de artilheiro da competição com Luan Mathoso, que marcou 10 gols, e de melhor treinador da competição no sub16 com Rodrigo Marin.

Participaram da conquista os atletas: Guilherme Jubanski, Luan Mathoso, Pedro Luciano, Lucas Pedroso, Marck Anthony, William Miranda, Gabriel Inácio, Murilo Piska, Geovanny Rodrigues, Thalis Gabriel e Joseimar Junior. Fizeram parte da comissão técnica vencedora o técnico Rodrigo Marin, professor João Cardoso, professor Alan Roma e fisioterapeuta Vinícius Alves.

“Agradecemos o apoio dos nossos patrocinadores SR8 Engenharia, VKR Empreendimentos, Dra. Silmara Geitenes Ogawa, Fabio Frote Ademicon Consórcios, Loja Nutrisul. Agradecimento especial ao apoio da SMEL, na pessoa do secretário de Esportes Fabiano Leite e do diretor Geral Paulo Camargo”, comentou o técnico Marin.

