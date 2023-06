Equipes da Guarda Municipal de Araucária fizeram a escolta de torcedores do Coritiba e Athletico

No último sábado (24/06), algumas equipes da Guarda Municipal foram acionadas nos dois terminais de transporte coletivo de Araucária para controlar as brigas envolvendo torcedores do Coritiba e do Athletico Paranaense. O conflito começou no Terminal do Vila Angélica, e conforme o relato dos torcedores, um confronto estaria marcado às margens da Rodovia do Xisto.

Além disso, alguns integrantes da torcida do Athletico teriam atacado um ônibus onde estavam trabalhadores e também torcedores do Coxa. Diante disso, os agentes da GM que estariam escoltando o coletivo até o Terminal Central, precisaram intervir na confusão onde utilizaram uma espingarda Cal. 12″ com munições menos que letais.

Foto: Divulgação.