Equipes de Araucária vão estrear na Copa da Amizade 2023 neste sábado (11)

As equipes Grêmio Esportivo Araucariense, Costeira FC e Araucária FC vão estrear na Copa da Amizade 2023 – Série Prata no próximo sábado (11/03). O Grêmio entra em campo às 9h30 contra o Real Deportivo Master, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, o Araucária enfrentará o Piraquara às 9h45, no campo do Piraquara e o Costeira jogará contra o Santíssima Trindade às 10h45, no campo do Santíssima Trindade.

O campeonato é organizado pela Ribamar Sports Campeonatos e Eventos e reúne 16 equipes. Além dos representantes de Araucária, participam os times do Boqueirão, Fanático, Fortaleza, Mocidades, Moleza B, Piraquara, Real Desportivo Solidário, Roça Grande, Santíssima Trindade, São Paulo, Terra Nostra, Vasco e Vila Sofia.

Edição nº.1353.