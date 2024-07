As equipes da Escolinha de Futsal AFFA FIGA’S seguem fazendo bonito no Campeonato Paranaense de Futsal. A equipe entrou na competição em três categorias, passando pelas duas primeiras fases de forma brilhante.

Na categoria Sub-09 ficou em 6° lugar entre 40 equipes participantes, na Sub-11 ficou em 5° lugar entre 46 participantes, e a equipe Sub-15 ficou em 9° lugar entre 43 participantes. Resultados que garantiram a classificação para a terceira fase, que começa em agosto. As equipes do Sub-09 e Sub-11 jogarão em Araucária e o Sub-15 em Ponta Grossa.

“ O Campeonato Paranaense é uma competição de alto nível, onde estamos entre as principais equipes do Estado, resultado de um trabalho duro realizado dia a dia. Agradecemos a todos que acreditam no projeto, alunos, pais, professores e patrocinadores. Continuaremos com a mesma humildade em busca de objetivos maiores”, relata Marcelo Staron (Mazza), responsável pela Escolinha Affa Figa’s.