Equipes veteranas do Costeira FC seguem no G4 do Campeonato da Amizade

Em mais um jogo emocionante, a equipe 50tinhas do Costeira fez valer seu mando de campo na 6ª rodada do Campeonato da Amizade 2025, realizada no sábado (12/04). Demonstrando organização tática e competitividade, venceu a equipe do Gapar por 2X1. No primeiro tempo, o Costeira impôs seu bom ritmo de jogo e criou muitas oportunidades claras de gol, que não foram concluídas satisfatoriamente. Por conta disso, o placar permaneceu zerado.

No intervalo, o técnico do Costeira Professor Esmael conversou com a equipe, fez modificações e o time retornou mais ofensivo. Mesmo tendo um maior volume de jogo, foi o Gapar que, numa jogada de contra-ataque, aos 20 minutos, marcou o gol, após jogada de oportunismo de seu centro avante Flávio. Se vendo atrás no placar, o Costeira intensificou suas jogadas pelos lados de campo, com bolas alçadas na área, visto que o Gapar se fechou na defesa e dificultou as ações pelo meio do campo.

A pressão surtiu efeito, pois aos 28 minutos o Costeira, em jogada pelo lado esquerdo do campo, o volante Nenê Baiano recebeu bola no canto da área grande, com muita habilidade driblou seu marcador, e quase sobre a linha de fundo, tocou a bola com maestria sobre o goleiro adversário, cruzando-a na cabeça do artilheiro Foguinho, que concluiu para fazer o gol de empate.

Com uma ótima disciplina tática, o Costeira continuou pressionando e perdendo chances de virar o placar. Nos acréscimos, aos 49 minutos, o zagueiro Gilmar Baiano, em ótima jogada pela ponta esquerda, cruzou para a área e a bola encontrou o meia e camisa 10 do Costeira Ailton, que fez um belo gol de cabeça, dando números finais ao confronto: 2X1 para o Costeira.

Com mais essa vitória, o 50tinhas se isola na liderança do campeonato com 18 pontos ganhos em 6 jogos, passando o Roça Grande de Colombo, que até a semana passada liderava pelos critérios técnicos, e como foi derrotado na rodada, acabou em segundo lugar com 15 pontos. O Costeira folga na próxima rodada do dia 26/04, voltando a jogar fora de casa em 03 de maio, contra o União Campo Magro, no Estádio Arena José Jarek, em Campo Magro.

“O grupo de jogadores, comissão técnica e diretoria estão de parabéns pela bela campanha até agora, são homens de valor que com muita raça, força e união, tem alcançado seus objetivos jogo a jogo. Se for da vontade de Deus, com muita humildade poderão ir mais longe”, disse o presidente do Costeira Masters, Marcelo Martins.

COSTEIRA 60TINHAS

Já a equipe do 60tinhas do Costeira foi até o Capão da Imbuia em Curitiba, para enfrentar a equipe do Vila Hauer, e teve sua primeira derrota na competição. Com desfalque de 4 atletas, dentre eles o artilheiro Beto, a equipe perdeu por 2X1.

Logo no primeiro tempo o adversário fez dois gols, mas no segundo tempo, com algumas modificações, o Costeira foi pra cima, marcou seu gol e ainda perdeu várias chances de empatar e até virar o placar. O problema é que o time do Vila Hauer soube se defender e saiu vencedor.

Com este resultado, a equipe araucariense caiu uma posição na tabela e agora está na 3ª colocação com 12 pontos, um atrás do Hauer, que agora tem 13, porém com um jogo a mais. A equipe volta a jogar na rodada do dia 26/04 contra o Fortaleza, em Curitiba.

DESTAQUE DA PARTIDA

O destaque positivo da equipe ficou por conta do seu atleta mais experiente, o Daciel, que aos 72 anos jogou os 90 minutos no sábado e no domingo pela manhã voltou a participar de outra partida, desta vez pela equipe do Flamengo de Santa Felicidade, na categoria 70tinhas.

“Parabéns Daciel, mais conhecido por todos pelo apelido carinhoso de ‘Véio’. Deus continue te abençoando e que você continue jogando seu principal esporte por muitos anos, você é uma referência do futebol araucariense nestas categorias”, aplaudiram o irmão Marcelo e os amigos da Família Costeira.