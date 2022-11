Erosão preocupa moradora do bairro Campina da Barra

Uma moradora da Rua Paulo Gawleta, no bairro Campina da Barra, tem vivido dias de tensão, com medo de uma erosão que apareceu na sua rua. A casa dela fica no final da rua, ao lado de um terreno baldio, que seria área de preservação ambiental. “O barranco está desmoronando e ameaçando engolira a minha calçada. Estou ficando com medo de morar aqui’, diz ela.

A mulher contou que já acionou a Defesa Civil para verificar a situação e teria sido informada pelo órgão, que a responsabilidade pela área seria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. “Até agora ninguém resolveu o problema, fico apavorada porque se chover forte de novo, minha casa corre perigo”, argumenta.

A Prefeitura Municipal explicou que a obra para conter a erosão já está no cronograma da Secretaria Municipal de Obras e deve ser realizada em breve, pois já estão sendo feitos estudos por uma equipe técnica responsável.

Já a Defesa Civil informou que está acompanhando o processo e que foram feitas as devidas orientações no local. Explicou que, a princípio, não há riscos para a casa localizada em frente ao buraco. Porém, acrescentou que segue monitorando o local, e em caso do aparecimento de quaisquer fissuras na residência (provenientes do deslizamento), será recomendada a interdição.

Foto: divulgação