Escola Archelau ganha quadra esportiva remodelada e muito mais segura

As quadras esportivas das escolas fazem a diversão dos alunos. É nesse espaço que eles podem brincar, se divertir, e é claro, praticar esportes. E para as unidades educacionais, ter uma quadra moderna, com um piso de qualidade, que garanta segurança aos alunos, é um requisito importante. Em Araucária, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, acaba de instalar um piso novo na quadra Escola Municipal Archelau de Almeida Torres, no bairro Iguaçu, que foi instalado dentro de uma tecnologia inovadora e interessante.

O piso modular, mais conhecido como piso emborrachado, traz um design inovador e oferece aos alunos mais segurança, conforto térmico, conforto acústico e facilidade de limpeza e conservação. “A SMED investiu na quadra da escola, visando melhorar o bem-estar dos alunos. É um piso intertravado, produzido em polipropileno (PP) virgem de alto impacto, com proteção ultravioleta (UV) e solidez à luz alta, com proteção anti-oxidação, 100% resistente a umidade”, explica a secretária de Educação, Adriana Palmieri.

Segundo a SMED, as placas modulares têm pinos em borracha termoplástica de absorção, que suportam muito bem os impactos de esportes como o futsal, handebol, basquete e voleibol. “Ao todo, o município investiu na quadra da Escola Archelau o montante de R$107.205,50. O novo piso é inédito nos ambientes educacionais, mas estamos fazendo um levantamento para verificar a possibilidade de instalar o mesmo material também em alguns CMEIs, para melhorar ainda mais os espaços”, reforçou a secretária.