A Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz desenvolveu durante o ano, um projeto de reciclagem, sustentabilidade e preservação de animais aquáticos em extinção, envolvendo os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Mero’s do Brasil, com patrocínio da Empresa Transpetro.

O objetivo deste trabalho é promover a conscientização ambiental por meio da arte e ciências, da reciclagem e do estudo da biodiversidade, destacando os animais marinhos ameaçados de extinção, em especial o peixe Mero.

O projeto foi realizado entre os meses de março e setembro e envolveu oficinas de arte e clube de ciências, mobilizando cerca de 560 alunos. O resultado final foi a produção de um mural artístico com tampas de garrafas plásticas, representando diferentes espécies, como baleia-azul, golfinho, raia, tartaruga e o peixe mero.

O painel confeccionado pelos alunos no muro da escola foi inaugurado no dia 12 de setembro, com a participação dos estudantes do período da tarde, professores e funcionários da escola, e as presenças da supervisora de Educação Ambiental do Projeto Meros do Brasil Patricia Zeni de Sá, da equipe da SMED, representada pela diretora geral Delma Ávila Cavalheiro e pelas professoras Maria Lucimara dos Santos e Thais Januzzi Chaves, e do representante da empresa Transpetro, Maurício Ferreira Santana.

“Anualmente, criamos um plano de encerramento, utilizando materiais recicláveis. No ano anterior, confeccionamos um peixe em metal e utilizamos papéis de bala coletados na escola e nos arredores. A estrutura metálica foi preenchida com esses papéis, o que resultou em um efeito visual interessante.

Neste ano, trabalhamos em um painel no muro, inteiramente feito com tampinhas de refrigerante, que também ficou lindo”, disse a direção da Escola.

Edição n.º 1483.