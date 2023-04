Escola Arlindo Milton Druszcz comemora aniversário de 3 anos com super festa e bolo gigante

A Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz, no bairro Capela Velha, comemorou seu 3ª aniversário com uma festa super divertida, com direito a balões, bolo e parabéns. O evento aconteceu na quinta-feira (23/03), porém a data oficial em que a escola foi instituída é dia 20/03. Segundo a direção, a liberação para o início das atividades aconteceu junto com o decreto suspendendo às aulas por causa da pandemia, por este motivo, naquela época não houve inauguração oficial.

“Nesse ano, aproveitando que nossos estudantes estão frequentando a escola presencialmente, em parceria com a equipe pedagógica, APPF e Conselho Escolar, organizamos uma comemoração e todos se divertiram muito”, comentou a direção, que também agradeceu a todos que participaram desse momento especial.

A direção ressaltou a importância da construção da Escola Arlindo na transformação da realidade da comunidade. “A chegada da escola trouxe impactos positivos com relação à infraestrutura e, de modo especial, para a vida das crianças, que podem desfrutar deste espaço que lhes é oferecido, além do ensino regular, diversos projetos, permitindo que permaneçam mais tempo dentro da Escola”, reforçou a direção.

Edição n. 1356