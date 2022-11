Escola da APAE simulou uma Copa do Mundo com seus alunos

A Copa do Mundo do Catar, que teve sua abertura no domingo (20/11), também ganhou repercussão nas escolas de Araucária. O tema inspirou muitas equipes pedagógicas a desenvolverem ações educativas com seus alunos. É o caso da Escola Edvair José Leme de Campos, mantida pela APAE Araucária, que realizou na sexta-feira (18), uma atividade diferenciada e super divertida.

A escola simulou uma Copa do mundo, com direito até a cerimônia de abertura, onde os alunos cantaram os hinos Nacional e das APAEs. Em seguida eles participaram de um jogo de futebol adaptado onde todos, independente de suas limitações, entraram em campo. Muitos deles estavam vestidos com camisetas do Brasil e dos seus times preferidos e teve até entrega de medalhas.

“Os alunos não tem muito entendimento do lado do gol, por isso essa regra foi eliminada. O importante no jogo era marcar e depois comemorar. Foi uma experiência importante para eles, um momento de muita alegria e aprendizado”, disse Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola Edvair.