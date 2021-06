Escola de futebol se pronuncia sobre aglomerações envolvendo quadra no Barigui

Foto: divulgação

Nas últimas semanas, o Jornal O Popular recebeu uma série de denúncias sobre um campeonato de futebol que estava gerando aglomerações de pessoas sem máscara, em uma quadra poliesportiva localizada no bairro Barigui. O espaço funciona sob locação para a prática de esportes e foi contratado para realização desse evento aos domingos, reunindo aproximadamente 200 pessoas entre jogadores e convidados. Uma das locatárias da quadra, a escola de futebol Nordic Academy se pronunciou sobre o caso, esclarecendo não ter qualquer ligação com o campeonato que gerou incômodo na vizinhança pelos riscos durante a pandemia de Covid-19.

Coordenador da Nordic Academy, Paulo Sérgio Krauchuk explica que os treinos da escola de futebol acontecem em dias diferentes, sem qualquer vínculo com outros jogos ou eventos realizados por terceiros na quadra poliesportiva. “Eles disponibilizam durante a semana o espaço para nossos treinos. Tirando disso, não fica nenhum representante ou responsável pela escola no estabelecimento. Nós utilizamos esse espaço que é para 1900 pessoas, com 12 a 15 meninos por hora de treino. São disponibilizados o álcool em gel, feito o distanciamento e os meninos ficam de máscara”, afirma.

A escola de futebol Nordic Academy oferece treinos nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, de terça à sábado de manhã, com horários divididos e pré-agendados. Paulo acrescenta que além dos alunos, apenas dois professores são permitidos por treino. “Reiteramos que estamos seguindo todos os protocolos de segurança à saúde recomendados pela OMS e Secretaria Municipal de Saúde de Araucária, além disso seguimos o decreto do município de Araucária 35.905/2021, no qual o Art. 3° inciso lll – academias de ginástica e demais espaços para práticas esportivas individuais e coletivas: sem limitação de horário e todos os dias da semana”, relata.

Sobre o campeonato

As aglomerações na quadra poliesportiva foram reportadas no site do Jornal O Popular na semana passada, resultado de apurações com a comunidade local e com os responsáveis pela quadra. Segundo o proprietário, a estrutura foi locada para a realização de um campeonato de futebol, e qualquer responsabilidade deverá recair sobre o locatário e não o locador. O proprietário também reforçou que todos os protocolos e decretos devem ser respeitados — sob pena de rescisão do contrato — e que a quadra disponibiliza álcool em gel, além de manter avisos sobre distanciamento e seguranças para solicitar o cumprimento das regulações. “O denunciante afirma a presença de 200 pessoas, e isso já estaria muito abaixo do permitido, pois a casa comporta 1.980 pessoas. Na averiguação policial, foram constatadas 50 pessoas. Isso tudo está nos relatórios policiais para quem quiser conferir”, argumentou.

O campeonato de futebol acontece em um momento de aumento nos números da Covid-19 em Araucária e região metropolitana de Curitiba (RMC). Na capital, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) chegaram a ter 100% de ocupação na última semana de maio. Devido à pandemia, a aglomeração de jogadores e convidados causou preocupação entre os moradores vizinhos à quadra no bairro Barigui, que denunciaram o campeonato. A Guarda Municipal disse que recebeu denúncias e que esteve no local, mas apenas repassou orientações aos frequentadores. Qualquer morador pode solicitar a presença da Polícia Militar (190) ou da Guarda Municipal (153) no momento em que presenciar aglomerações, independente do dia ou horário.

Laís A. Almeida com supervisão de Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021