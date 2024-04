Escola de oratória Vox2You desembarca em Araucária com workshop de inauguração e coffee break

A maior escola de oratória da América Latina, a Vox2You, está desembarcando em Araucária. Para marcar a chegada, a instituição promoverá um workshop especial seguido de um coffee break de inauguração com o tema “Transformando Sua Comunicação”. O evento promete ser uma oportunidade única para quem deseja aprimorar suas habilidades de comunicação, aprender técnicas de oratória e estabelecer um networking.

O workshop será conduzido pela advogada Dra. Pamela Camargo, e durante o evento ela compartilhará sua experiência e metodologia de ensino, ensinando técnicas essenciais para quem deseja aprimorar a oratória, seja para uso pessoal ou profissional.

O curso vai acontecer nesta quinta-feira, 25 de abril, as 19:00 na Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA). A participação no evento é gratuita e para garantir sua vaga, os interessados devem se inscrever através do link (CLIQUE AQUI) e, no dia do evento, levar 1 kg de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a ações sociais.

Além de aprender diversas técnicas de oratória, os participantes também receberão um certificado de participação com duração de duas horas, que pode ser utilizado como declaração de horas complementares em universidades, sujeito a análise do documento por parte de cada instituição.

Para mais informações, acesse Instagram da instituição @vox2you.araucaria ou entre em contato através do e-mail araucaria@vox2you.com.br ou telefone (41) 9909-1845.