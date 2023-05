Escola Ibraim, uma das mais tradicionais de Araucária, ganhará novo prédio

Até o final deste semestre a Prefeitura de Araucária deve publicar o edital para escolha da empreiteira que ficará responsável pela construção de um novo prédio para a Escola Municipal Ibraim Antônio Mansur, uma das mais tradicionais instituições de ensino da cidade.

O projeto da nova Escola Ibraim é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL) e, além do layout arrojado, está sendo pensado para priorizar o protagonismo do aluno com o uso inteligente das tecnologias, com ambientes funcionais e confortáveis.

Outra novidade para a comunidade escolar do Ibraim é que a edificação deixará o imóvel que ocupa na avenida Nossa Senhora dos Remédios, no coração do bairro Fazenda Velha, passando a ocupar a área onde atualmente está a chamada Escola de Gestão, bem na esquina da Agrimensor Carlos Hasselmann com Dionizio Grabowski.

Com cores vibrantes e um design imponente, a nova Ibraim se integrará ao complexo de espaços públicos que está dando cara nova ao Fazenda Velha e que inclui o novo CMEI São Francisco de Assis, a moderna sede da Vigilância em Saúde, a revitalização do complexo de esporte e lazer do CSU e a reforma e ampliação da Câmara de Vereadores.

Embora a planilha de custos da nova Ibraim não esteja concluída, a expectativa é a de que a obra tenha investimento de até R$ 10 milhões e prazo de conclusão de dezoito meses. Serão 3.469,71 metros quadrados de área construída, com 12 salas de aula; laboratórios de ciências, matemática e artes; biblioteca; quadra poliesportiva coberta; pátio coberto; áreas de convivência e área de recreação ao ar livre.

Os engenheiros e arquitetos da Secretaria de Planejamento também conceberam o prédio para ser sustentável, com o uso de placas fotovoltaicas para geração de energia, reaproveitamento da água de chuva, iluminação e ventilação natural. Se tudo ocorrer conforme o planejado, é bem possível que a construção da novo Ibraim seja iniciada no último trimestre deste ano.

Nova escola terá ambientes que estimulam o protagonismo dos alunos.

Edição n. 1364