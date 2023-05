Escola Municipal Delani Alves comemora 15 anos com uma grande festa

A Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves, no Jardim Sol Nascente, comemorou seus 15 anos com uma festa de gala, que acontece em dois momentos para atender os alunos dos turnos da manhã e da tarde. Alunos, professores, pais, pedagogos, funcionários comemoraram juntos a data que marca a história de conquistas da instituição.

Com direito a uma linda decoração, bolo, docinhos, salgadinhos, o evento mostrou o resultado do empenho, da dedicação e do esforço de toda a equipe escolar, que se desdobrou para organizar tudo e agradar os “convidados”.

A secretária municipal de Educação Adriana Palmieri e sua equipe participaram da festa e cantaram os parabéns juntamente com os alunos. “Foi um momento de muita emoção, principalmente durante a contação de história sobre a vida da professora Delani, que dá nome a nossa escola. Todos se divertiram muito na festa”, comentou a direção.

