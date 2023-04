Escola Municipal Juscelino Kubistchek cria horta comunitária que será cuidada por alunos e professores

A horta é um excelente meio para potencializar o aprendizado dos alunos e despertar o interesse para a alimentação saudável, além de ajudá-los a entender a importância de preservar o meio ambiente e de adotar práticas sustentáveis para a manutenção dos recursos naturais, essenciais para nossa vida no planeta. Ao montar uma horta na escola, professores de todas as áreas terão à disposição um laboratório vivo, podendo trabalhar os mais variados temas.

Baseada no contexto, a Escola Municipal Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Porto das Laranjeiras, idealizou o projeto de uma horta comunitária. Primeiramente foi criada uma comissão, para definir os passos do projeto. “A horta teve início após algumas aulas de sustentabilidade, dentro da matéria de Educação Financeira, e após algumas conversas, montamos uma equipe para dar início ao projeto”, afirma Marlon Brem, presidente da Comissão da Horta.

Os cuidados com a horta comunitária ficarão sob responsabilidade dos próprios alunos, dos professores e equipe da comissão. Nesse primeiro momento foram plantados hortaliças e cheiro verde, que serão usadas no preparo da merenda escolar. Para que tudo saísse conforma foi planejado, a comissão buscou recursos junto a alguns patrocinadores: Eco Escola, Casa do Agricultor, Sest, Pratense, Dois Pontos, Obi Trucks, Panificadora Itália, TS Transportes, Antigos Sabores, Imposto de renda Alisson Santos, Araumáquinas, Restaurante Bom Tempero, Panda Café, Grupo Chaleira Preta, Boteko do Tico e Matergi.

Todo mundo põe a mão na terra

Weslley Luiz Kampa, tesoureiro da comissão, é o responsável por basicamente todos os gastos e investimentos com a horta. “Estou sempre acompanhando o processo, para verificar se temos todos os materiais necessários, mas eu também ajudo no plantio e nos cuidados com a horta. Atualmente estamos em 4 pessoas, cada uma com suas responsabilidades e cargos designados pelo presidente da comissão. Como tesoureiro, também corro atrás de patrocinadores e doações”, relata.

Ele reforça que o colégio disponibilizou algumas áreas para o início do projeto, são espaços que não estavam sendo utilizados. “Nós arrumamos os locais e começamos a plantar na metade do mês de abril. É um projeto bem interessante, pensado para envolver as crianças pequenas e fazer com que nos ajudem, especialmente porque estamos dentro de uma escola. Dessa forma, as crianças aprendem sobre jardinagem e alimentação, sempre colocando a ‘mão na massa’”, afirma.

O estudante de História Gabriel, também está na comissão, é o vice-presidente e cuida das mídias digitais relacionadas ao projeto. Assim como os demais, ele também ajuda no plantio. “Na horta as crianças plantam e entendem todo o processo, incluindo a irrigação, o cuidado com o solo, o controle de pragas e ervas daninhas, entre outros. Elas adoram essa atividade!”, enfatiza.

O vice-tesoureiro Miguel Henrique Soares complementa que a horta recebeu a doação de terra e de mudas dos patrocinadores do projeto. “Nós captamos recursos e somos responsáveis pela mão-de-obra. Temos até um calendário da semana, onde cada turma tem o seu dia específico de cuidar das plantas”.

Horta já recebeu as mudas de hortaliças e em breve os professores e alunos poderão fazer a colheita.

Edição n. 1359