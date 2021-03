Escola Pedro Biscaia já sofreu cinco ataques de vândalos

Compartilhe esta notícia:

Comunidade escolar pede mais segurança, antes que ladrões destruam ainda mais as instalações. Foto: Marco Charneski

Em apenas um mês, a Escola Municipal Pedro Biscaia, no bairro Campina da Barra, já foi furtada cinco vezes. Isso mesmo! A escola passou por uma ampla reforma, foi entregue à comunidade no dia 19 de janeiro, e está sendo alvo frequente de ladrões. O diretor Hector Burnagui lamentou o fato, já que a instituição nem está aberta formalmente, pois as aulas não retornaram. Postes foram derrubados e roubaram toda a fiação externa. “Eles não chegaram a entrar no prédio, mas já forçaram as portas e testaram o alarme. A limpa foi do lado externo, e continua tudo escuro por aqui, não repuseram a fiação. Isso facilita ainda mais a ação dos bandidos”, comentou o diretor.

Segundo ele, foi solicitada a presença constante de um agente de segurança, instalação de alarmes e sensores de barreira, além da instalação de câmeras, mas a Secretaria Municipal de Segurança Pública explicou que a licitação para a compra de equipamentos ainda não está pronta. “Registramos todas as ocorrências e faremos um debate junto com o Conselho Escolar e a comunidade, para que possamos desenvolver uma ação conjunta, onde todos se comprometam em ajudar a cuidar do patrimônio. Não vai resolver somente com as rondas da Guarda Municipal, porque é o tempo de eles saírem das imediações da escola, que os vândalos voltam a atacar”, pontuou Hector.

A presidente do Conselho Escolar do Pedro Biscaia, Marcély Siqueira Gonçalves, reforçou que toda vez que os vândalos invadem a escola, deixam um rastro de destruição, o que resulta em prejuízo para os cofres públicos. “Tememos que assim que voltem as aulas, eles entrem e roubem equipamentos ou materiais das crianças. A comunidade está com medo, porque como entraram nas primeiras vezes e viram que era fácil e que nenhuma providência mais drástica foi tomada, eles voltaram. Nossa escola precisa de mais segurança, além das rondas da GM”, comentou.

A Guara Municipal, por sua vez, disse que intensificou as rondas nas imediações da Escola Pedro Biscaia, porém aguarda a licitação para a instalação de um sistema de segurança mais moderno e eficaz, que deverá ampliar a resposta em casos de furtos em escolas. Sobre a questão, a Secretaria Municipal de Segurança Pública explicou que está finalizando um edital para licitar um novo sistema integrado de alarmes e imagens.

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021