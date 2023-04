Escola Werka promove 1º Encontro de Famílias para debater sobre autismo

A Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka promoveu na manhã desta quinta-feira (13/04), o 1º Encontro das Famílias TEA (Transtorno do Espectro Autista), voltado aos pais e equipe pedagógica. O objetivo foi apresentar as ações desenvolvidas pela instituição, que são voltadas aos autistas, debater direitos desses alunos e ressaltar a importância da parceria família/escola.

A fundadora e presidente da AKA – Associação Kasa do Autista de Araucária e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Sandra Prado, foi convidada a participar do evento e falou sobre a importância de as pessoas que trabalham com autismo e outras deficiências conhecerem mais sobre a inclusão, a partir da tríade ‘escola, família e saúde’.

“Acho fundamental esse treinamento de pais. Sabemos que as pessoas passam a maior parte do tempo dentro de casa, então é importantíssimo que a família dê continuidade a tudo o que está sendo feito. A iniciativa da Escola Werka foi imporantíssima para a gente somar na questão da inclusão, porque ela não pode ser uma responsabilidade apenas da escola, tem que existir em toda a sociedade. Esse elo é extremamente positivo e a própria ciência prioriza essa tríade. Se não andarmos todos juntos, corremos o risco de um construir e outro desconstruir”, destaca Sandra.

Ela ressaltou ainda que o aluno passa mais de 20 horas semanais na escola e esse tempo quando bem canalizado, bem aproveitado e bem estruturado, pode funcionar como um tratamento. “Não há como negar o relevante papel da escola, que ajuda a dar condições para que esse indivíduo se desenvolva. Enfim, esse seminário foi um momento único, onde todos os pais e educadores puderam interagir, contar experiências e sanar dúvidas. Precisamos de mais momentos como este”, pontuou a presidente da AKA.