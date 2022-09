Escolas da rede municipal começam a receber kits de higiene para as crianças

Cada criança irá receber uma garrafinha de água, máscaras e álcool em gel. Foto: Marco Charneski

Essa semana a Secretaria Municipal de Educação entregou dois mil kits de higiene infanto-juvenil para as escolas da rede, para atender os alunos dos quintos anos do ensino fundamental, que retornaram no presencial na terça-feira, 24 de agosto. Parte do lote também será destinado aos alunos dos quartos anos, que irão retornar às salas de aula na próxima segunda-feira, 30.

Cada criança recebeu uma garrafinha de água, máscaras e álcool em gel, itens essenciais para a segurança delas durante a permanência na escola. Os materiais foram entregues às famílias dos estudantes, juntamente com orientações sobre a sua utilização correta e normas de higiene.

A SMED aguarda a chegada de um novo lote contendo 3.500 kits de higiene, que serão enviados por uma empresa de Pernambuco na próxima segunda-feira, 30, com prazo de recebimento em até 10 dias. “Aguardamos a chegada desse novo lote para definir o retorno dos alunos dos terceiros e segundos anos do fundamental, cujas turmas são as próximas da lista no protocolo de biossegurança”, explicou a secretária da SMED, Adriana Palmieri.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021